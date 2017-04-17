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Бойовики обстрілюють житлові квартали Авдіївки, – ФОТО

Пошкоджено щонайменше шість житлових будинків
В зоні проведення АТО тривають обстріли позицій Збройних Сил України та мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування.
Бойовики обстрілюють житлові квартали Авдіївки, – ФОТО Фото: facebook.com/ato.news

Про це ввечері 17 квітня повідомили в прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані української сторони СЦКК. 

"Загострення обстановки спостерігається в районі населеного пункту Авдіївка. Протягом доби противником застосовано 2 міни калібру 120 мм, 22 міни калібру 82 мм, а також РПГ та СПГ і всі типи стрілецької зброї, що є грубим порушенням Мінських домовленостей", – заявили в СЦКК. 


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news

Зафіксовано обстріли з боку ОРДО житлових кварталів населеного пункту Авдіївка, за попередніми даними пошкоджено 6 житлових будинків по вулиці Тургенєва 63, 65, 67, 69, 76, 86а, а в одному із будинків зруйновано дах.


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news

Інформація щодо наслідків обстрілу встановлюється.

Нагадаємо, від початку доби 17 квітня бойовики 15 разів обстріляли позиції Збройних Сил України в зоні АТО. Один український військовий травмований.

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17 04 2017 22:20
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