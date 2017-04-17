Бойовики обстрілюють житлові квартали Авдіївки, – ФОТО

В зоні проведення АТО тривають обстріли позицій Збройних Сил України та мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування.

Про це ввечері 17 квітня повідомили в прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані української сторони СЦКК.

"Загострення обстановки спостерігається в районі населеного пункту Авдіївка. Протягом доби противником застосовано 2 міни калібру 120 мм, 22 міни калібру 82 мм, а також РПГ та СПГ і всі типи стрілецької зброї, що є грубим порушенням Мінських домовленостей", – заявили в СЦКК.



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news

Зафіксовано обстріли з боку ОРДО житлових кварталів населеного пункту Авдіївка, за попередніми даними пошкоджено 6 житлових будинків по вулиці Тургенєва 63, 65, 67, 69, 76, 86а, а в одному із будинків зруйновано дах.



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news



Фото: facebook.com/ato.news

Інформація щодо наслідків обстрілу встановлюється.

Нагадаємо, від початку доби 17 квітня бойовики 15 разів обстріляли позиції Збройних Сил України в зоні АТО. Один український військовий травмований.