Бойовики обстрілюють житловий сектор Авдіївки, загинув мирний житель, - ФОТО

Бойовики "ДНР" обстріляли з артилерії житловий сектор Авдіївки, вже відомо про одного загиблого мирного жителя.

"Бойовики завдали артилерійський удар по житловому сектору Авдіївки. Зафіксовані попадання в багатоповерхові будинки по вул. Гагаріна 9-й квартал. Йдуть розбори завалів. Вже є загиблий - чоловік, 1973 року народження, помер у результаті осколкових поранень", - повідомив керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Аброськін додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

Інформацію про обстріл Авдіївки в ефірі "112 Україна" підтвердив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.

"Буквально зараз відбувається обстріл Авдіївки, саме населеного пункту. Нещодавно кілька хв впало недалеко від нас. За попередньою інформацією, зараз займаємося зйомкою, потрапила міна в п'ятиповерховий будинок. Поки остаточно нічого сказати не можу. Це було 15 хвилин тому. Тек, що нам зараз кажуть поліцейські, які знаходяться поруч, кажуть, що є загиблі. Інформація буде уточнюватись. Я не думаю, що обстріл закінчилися. Поки почав говорити, знову впала міна неподалік", - повідомив він.

Фото:facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Зазначимо, проросійські бойовики у четвер здійснили 35 обстрілів. Внаслідок цього троє наших військових загинуло, четверо – поранено.

Нагадаємо, сьогодні вночі район Старої Авдіївки вже піддався обстрілу з заборонених мінськими угодами видів озброєння.