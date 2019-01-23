Бойовики один раз обстріляли позиції військ ЗСУ на Донбасі Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник один раз обстріляв позиції військ ЗСУ на Донбасі.

Фото: ООС

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції українських військових з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка", - інформує прес-центр штабу ООС. "Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні. Об'єднані сили продовжують стійко виконувати завдання зі стримування російської агресії. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.

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