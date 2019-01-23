Бойовики один раз обстріляли позиції військ ЗСУ на Донбасі
"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції українських військових з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка", - інформує прес-центр штабу ООС.
"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Об'єднані сили продовжують стійко виконувати завдання зі стримування російської агресії.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"