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Бойовики один раз обстріляли позиції військ ЗСУ на Донбасі

Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав
Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник один раз обстріляв позиції військ ЗСУ на Донбасі.
Бойовики один раз обстріляли позиції військ ЗСУ на Донбасі Фото: ООС

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції українських військових з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Об'єднані сили продовжують стійко виконувати завдання зі стримування російської агресії.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.

 

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23 01 2019 18:35
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