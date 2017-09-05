Бойовики ОРДЛО намагаються звинуватити ЗСУ в обстрілах Безіменного, – штаб

Інформація, яка викладена у інформаційних матеріалах бойовиків, не відповідає дійсності

Бойовики ОРДЛО намагаються дискредитувати керівництво України і звинуватити в порушенні міжнародного права та "Мінських домовленостей".

Про це йдеться в повідомленні штабу АТО від 9 травня.

"Так, 9 травня на інформаційних інтернет-ресурсах ОРДО з’явилися матеріали із заявами лідерів щодо звинувачення Збройних Сил України у здійснені обстрілів населеного пункту Безіменне під час проведення мітингу з нагоди 9 травня", – йдеться в повідомленні.

"Інформація, яка викладена у зазначених інформаційних матеріалах, не відповідає дійсності, оскільки за даними чергових змін з боку Збройних Сил України обстрілів у напрямку зазначеного населеного пункту не зафіксовано", – заявили в СЦКК.

Крім того за проведенням святкового мітингу спостерігали представники СММ ОБСЄ, які про зазначені події не заявляли.

"Також Збройні Сили України, виконуючи Мінські домовленості, повністю відвели від лінії розмежування важке озброєння та виконують умови щодо режиму припинення вогню", – йдеться в заяві.

Також в СЦКК нагадали, що 4 травня бойовики ОРДО намагалися дискредитувати уряд України та здійснювали провокації щодо військовослужбовців ЗСУ, обстрілюючи власні позиції поблизу н.п. Безіменне та видавали їх за нібито обстріли з боку Збройних Сил України.

Нагадаємо, з початку доби українська сторона зафіксувала 32 обстріли позицій ЗСУ в зоні АТО. Один військовослужбовець загинув, ще один український захисник отримав поранення.