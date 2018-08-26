Бойовики ОРДЛО виступають за обмін утримуваними особами 174 на 46, - Медведчук

Бойовики ОРДЛО виступають за обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх", місцерозташування яких встановлено, і Москва їх в цьому підтримує.

Про це заявив кум президента РФ Віктор Медведчук в інтерв'ю на телеканалі "112 Україна", повідомляє "Інтрефакс-Україна".

"Донецьк, Луганськ - і Москва їх в цьому підтримує - пропонують обміняти всіх встановлених на всіх встановлених", - сказав він

Медведчук зазначив, що на території України встановлено 174 особи, яких розшукують бойовики ОРДЛО.

"З тих, кого ми шукаємо, встановили, за останніми даними ... 46 осіб", - повідомив лідер "Українського вибору".

Він пояснив, що про вищевказаних 174 громадян часто говорять, що в Україні їх готові звільнити в обмін на тих українців, які перебувають в Росії. Тим часом він зазначив, що Донецьк і Луганськ зазначили, що ці люди утримуються в Україні або засуджені у зв'язку з подіями на Донбасі.

"Мінськ" має відношення тільки до тих, хто в Україні утримується в результаті участі в бойових діях і АТО, і тих, хто утримується в Донецьку і Луганську. І ніякого відношення до тих, в тому числі і до Сенцова, і Клиха, і Карпюка, які знаходяться в Москві, не має. І в Мінську це не може бути предметом переговорів", - заявив Медведчук.

Нагадаємо, що українська сторона готова помилувати двох росіян для обміну на українських військовослужбовців, утримуваних на Донбасі.