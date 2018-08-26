Бойовики ОРДЛО виступають за обмін утримуваними особами 174 на 46, - Медведчук
Про це заявив кум президента РФ Віктор Медведчук в інтерв'ю на телеканалі "112 Україна", повідомляє "Інтрефакс-Україна".
"Донецьк, Луганськ - і Москва їх в цьому підтримує - пропонують обміняти всіх встановлених на всіх встановлених", - сказав він
Медведчук зазначив, що на території України встановлено 174 особи, яких розшукують бойовики ОРДЛО.
"З тих, кого ми шукаємо, встановили, за останніми даними ... 46 осіб", - повідомив лідер "Українського вибору".
Він пояснив, що про вищевказаних 174 громадян часто говорять, що в Україні їх готові звільнити в обмін на тих українців, які перебувають в Росії. Тим часом він зазначив, що Донецьк і Луганськ зазначили, що ці люди утримуються в Україні або засуджені у зв'язку з подіями на Донбасі.
"Мінськ" має відношення тільки до тих, хто в Україні утримується в результаті участі в бойових діях і АТО, і тих, хто утримується в Донецьку і Луганську. І ніякого відношення до тих, в тому числі і до Сенцова, і Клиха, і Карпюка, які знаходяться в Москві, не має. І в Мінську це не може бути предметом переговорів", - заявив Медведчук.
Нагадаємо, що українська сторона готова помилувати двох росіян для обміну на українських військовослужбовців, утримуваних на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими