Бойовики ОРДЛО заявили, що беруть під "управління" підприємства української юрисдикції

Донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в так званій "раді міністрів ДНР".

"На підприємствах з українською юрисдикцією в "ДНР" з нуля годин 1 березня вводиться "зовнішнє державне управління", - заявив він.

Керівники бойовиків в ОРЛО також підтвердили інформацію про введення "зовнішнього управління".

"Вводиться зовнішній адміністратор від "держави ЛНР", і податки надходитимуть до бюджету "республіки", - сказав співрозмовник агентства.

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Як відомо, 27 лютого, бойовики ОРДЛО заявили, що припинять поставки вугілля в Україну, а також введуть "зовнішнє управління" на підприємствах, що працюють на окупованих територіях, але зареєстрованих на вільних територіях, якщо до 1 березня не буде знята блокада.

Як відомо, 16 грудня 2016 року бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня вони оголосили про початок блокади. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.

25 січня 2017 року люди в камуфляжі – "ветерани АТО" і окремі народні депутати – заблокували ділянку залізниці в Луганській області, поліція порушила справу за цим фактом.

Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля – 15 лютого в Україні запроваджено надзвичайні заходи у сфері енергетики.

20 лютого глава уряду Володимир Гройсман запропонував політичним силам, які пов'язані з блокадою ОРДЛО, знайти спільне вирішення проблеми шляхом переговорів.

25 лютого учасники блокади Донбасу відкрили новий редут в районі н.п. Новотроїцьке Донецької області.