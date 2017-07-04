Бойовики ОРЛО зірвали розведення сил та засобів в зоні АТО
Відповідну заяву зробила українська сторона СЦКК (Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін), повідомляє прес-центр штабу АТО.
СЦКК повідомив, що оскільки режим повної тиші на ділянці №1 фіксувався вже більше чотирьох діб, штабом АТО 6 квітня проведено координаційну нараду з питань розведення сил та засобів на даній ділянці 9 квітня цього року.
Проте, 6 квітня у період з 20.05 до 20.40 незаконні збройні формування ОРЛО здійснили обстріл ділянки розведення сил і засобів №1 "Станиця Луганська", зі сторони населеного пункту розташованого на Горі князя Ігоря із застосуванням великого крупнокаліберного кулемету, АГС та стрілецької зброї.
"Цей факт свідчить про навмисний та підступний зрив бойовиками розведення сил і засобів на зазначеній ділянці", - йдеться у заяві.
В СЦКК підкреслюють, що українська сторона твердо стоїть на позиції виконання всіма сторонами всіх пунктів Мінських домовленостей, у тому числі Рамкового рішення Трьохсторонньої контактної групи про розведення сил і засобів, підписаного 21 вересня 2016 року та неухильно виконує всі взяті на себе зобов'язання.
Нагадаємо, що за минулу добу у зоні АТО було зафіксовано 48 обстрілів позицій українських військових з боку терористів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків