Бойовики підбили авто з українськими військовими, є загиблий

Ввечері 8 серпня в районі міста Золоте внаслідок ворожого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу було підбито автомобіль українських військовослужбовців.

"Звістка про наші втрати серед військовослужбовців під Золотим стала черговим підтвердженням факту, що війна триває, а ворог не збирається припиняти спроб до ескалації конфлікту. Разом з усією Луганщиною висловлюю щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого захисника України та бажаю якнайшвидшого одужання пораненому", – заявив голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

Також, упродовж минулої доби, 8 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 44 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі двічі із важкого озброєння.