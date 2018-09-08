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Бойовики підбили авто з українськими військовими, є загиблий

Ще один зазнав поранень
Ввечері 8 серпня в районі міста Золоте внаслідок ворожого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу було підбито автомобіль українських військовослужбовців.
Бойовики підбили авто з українськими військовими, є загиблий Фото: ukrinform.ua

"Звістка про наші втрати серед військовослужбовців під Золотим стала черговим підтвердженням факту, що війна триває, а ворог не збирається припиняти спроб до ескалації конфлікту. Разом з усією Луганщиною висловлюю щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого захисника України та бажаю якнайшвидшого одужання пораненому", – заявив голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

Також, упродовж минулої доби, 8 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 44 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі двічі із важкого озброєння.

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09 08 2018 12:35
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