CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВвечері 8 серпня в районі міста Золоте внаслідок ворожого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу було підбито автомобіль українських військовослужбовців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики підбили авто з українськими військовими, є загиблий
Ще один зазнав поранень
Фото: ukrinform.ua
"Звістка про наші втрати серед військовослужбовців під Золотим стала черговим підтвердженням факту, що війна триває, а ворог не збирається припиняти спроб до ескалації конфлікту. Разом з усією Луганщиною висловлюю щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого захисника України та бажаю якнайшвидшого одужання пораненому", – заявив голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.
Також, упродовж минулої доби, 8 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 44 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі двічі із важкого озброєння.
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09 08 2018 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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