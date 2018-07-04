Бойовики підстрелили жінку на зупинці біля блокпоста "Оленівка"
"За інформацією місцевих жителів 6 квітня в так званій "ДНР", а саме в районі населеного пункту Новоазовськ, представники незаконних збройних формувань МГБ затримали місцевих т.зв. прикордонників, які були замішані в корупційних схемах на ППр "Новоазовськ" (хабарництво)", - повідомив на своїй сторінці в Facebook представник Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Сьогодні група МГБ приїхала на блок-пост Оленівка з метою відпрацювання по іншим представникам т.зв. правоохоронців. В ході затримання одного з бойовиків, останній дістав автомат і випустив чергу, потрапивши в громадянську жінку, яка чекала на автобусній зупинці на тимчасово непідконтрольною Україні території", - йдеться далі в повідомленні.
Жінка отримала вогнепальне поранення. Її стан поки невідомий.
За словами Слободяна, цю ситуацію бойовики російсько-терористичних військ намагаються подати, як обстріл з боку ВСУ і таким чином дискредитувати українських військових і приховати власний злочин.
"З огляду на віддаленість блок-поста від позицій ВСУ, зрозуміло, що вогонь вівся саме представниками НЗФ", - написав Слободян.
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