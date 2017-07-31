Бойовики підтвердили утримання тільки 71 із 137 українських полонених
Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в тристоронній контакт групі, віце-спікер Ірина Геращенко. Вона зауважила, що за останні два тижні зросла кількість заручників.
"На сьогодні, як вже інформувала СБУ, ми вимагаємо звільнити з ОРДЛО 137 українців. Вони ж підтверджують утримання тільки 71 (сьогодні офіційно підтвердили утримання в тюрмі Донецька журналіста Станіслава Асєєва)", - написала вона.
За словами віце-спікера, вдалося домогтися, що у серпні координатор ОБСЄ відвідає тюрми і заручників на окупованих територіях.
"Ми звернулися з вимогою, аби обов'язковим пунктом була Макіївська колонія, де утримують наших військових, також відвідини затриманих жінок, цивільних, зокрема, Ігоря Козловського", - написала Геращенко.
"Ми вимагали допуску до тюрем на окуповані території омбудсмена Лутковської, у відповідь знову почули, що ці тюрми вже відвідала один народний депутат і зауважень до умов утримання не було", - написала вона.
Геращенко також розповіла, що під час скайп-конференції ОРЛО голосно заперечували щодо участі омбудсмена Лутковської, вимагаючи ноту МЗС.
"Абсурд, але цей ганебний спектакль було розіграно, аби уникнути відповіді щодо катувань Людмили Сурженко, долю якоі обговорювали минулого засідання", - заявила вона.
Нагадаємо, що Служба безпеки України заявляє про повернення з полону бойовиків "ЛНР" одного з українських заручників, який утримувався на окупованій території близько дев'яти місяців.
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