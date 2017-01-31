Бойовики пішли в наступ під Авдіївкою: українські військові відбили атаку

Під Авдіївкою представники НВФ знову пішли в наступ, однак українські військові відбили їх атаку.

"Годину тому противник запросив режим перемир'я, та , користуючись цим пішов у наступ. Атака відбита. Бій ще триває", - розповіла речник бригади, що утримує позиції в районі Авдіївки Олена Мокринчук, інформує "Українська правда".

У свою чергу голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський у своєму Facebook також повідомив про ці події з посиланням на командира бригади. За його інформацією, вбито бойовика на прізвисько "Консул".

"Один підрозділ російських бойовиків під Авдіївкою розпочав стрілянину і пішов у наступ. Спочатку самі запросили режим тиші, але через 10 хвилин перегрупувалися і пішли у наступ. Про це щойно мені повідомив командир 72-ї бригади. Наші війська відбили атаку. Кілька бойовиків убито, серед них і терорист на прізвисько "Консул". Зараз бій продовжується", - написав Жебрівський

Нагадаємо, що проросійські бойовики на Донбасі ігнорують заклики до перемир'я та продовжують здійснювати обстріл Авдіївки.

Вночі 31 січня бойовики обстріляли околиці Авдіївки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Загалом у зоні АТО було зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє українських військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.