Бойовики півгодини стріляли з артилерії по селу Сартана під Маріуполем, загорілися будівлі і техніка Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

Бойовики обстріляли з великокаліберної артилерії с. Сартана під Маріуполем Донецької області, обстріл почався в 18:05 і тривав півгодини.

Про це передає сайт Нацполіції Донецької області. "Бойовики обстріляли з великокаліберного артилерійської зброї територію, розташовану на кордоні Кальміуського району Маріуполя та Новоазовського району", - йдеться в повідомленні поліції. Під вогонь потрапили околиці прифронтового селища. Внаслідок прямих влучень загорілися будівлі і техніка. Наразі займання ліквідовано Держнс. Сформовані групи поліції, обходять постраждалий район, слідчі документують наслідки обстрілу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Як повідомлялося, сьогодні бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, поранена місцева мешканка.

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