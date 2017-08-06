Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики півгодини стріляли з артилерії по селу Сартана під Маріуполем, загорілися будівлі і техніка

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється
Бойовики обстріляли з великокаліберної артилерії с. Сартана під Маріуполем Донецької області, обстріл почався в 18:05 і тривав півгодини.
Бойовики півгодини стріляли з артилерії по селу Сартана під Маріуполем, загорілися будівлі і техніка

Про це передає сайт Нацполіції Донецької області.

"Бойовики обстріляли з великокаліберного артилерійської зброї територію, розташовану на кордоні Кальміуського району Маріуполя та Новоазовського району", - йдеться в повідомленні поліції.

Під вогонь потрапили околиці прифронтового селища. Внаслідок прямих влучень загорілися будівлі і техніка. Наразі займання ліквідовано Держнс.

Сформовані групи поліції, обходять постраждалий район, слідчі документують наслідки обстрілу.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Як повідомлялося, сьогодні бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, поранена місцева мешканка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 06 2017 21:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.