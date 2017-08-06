CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики обстріляли з великокаліберної артилерії с. Сартана під Маріуполем Донецької області, обстріл почався в 18:05 і тривав півгодини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики півгодини стріляли з артилерії по селу Сартана під Маріуполем, загорілися будівлі і техніка
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється
Про це передає сайт Нацполіції Донецької області.
"Бойовики обстріляли з великокаліберного артилерійської зброї територію, розташовану на кордоні Кальміуського району Маріуполя та Новоазовського району", - йдеться в повідомленні поліції.
Під вогонь потрапили околиці прифронтового селища. Внаслідок прямих влучень загорілися будівлі і техніка. Наразі займання ліквідовано Держнс.
Сформовані групи поліції, обходять постраждалий район, слідчі документують наслідки обстрілу.
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
Як повідомлялося, сьогодні бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, поранена місцева мешканка.
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08 06 2017 21:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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