Бойовики півроку не пускають ОБСЄ до селища на кордоні з РФ
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
"Озброєні чоловіки на блокпосту в непідконтрольному урядові смт Сєдове (106 км на південь від Донецька) поблизу кордону з Російською Федерацією зупинили патруль СММ і відмовили спостерігачам у доступі СММ поінформувала про це Спільний центр з контролю і координації припинення вогню", – йдеться в повідомленні.
Також спостерігачі відзвітували, що не змогли проїхати дорогами другорядного значення, що проходять на південь від ділянки розведення в районі Золотого Луганської області через можливу наявність там мін і боєприпасів.
"Озброєні члени "ЛНР", які перебували на південній стороні ділянки розведення в районі Золотого, повідомили спостерігачам, що за попередню добу роботи з розмінування не проводилися. Спостерігачі вирішили, що продовжувати рух далі небезпечно", – звітує ОБСЄ.
Нагадаємо, співробітники моніторингової місії ОБСЄ зафіксували виїзд з території окупованої частини Донбасу до Росії автофургона з написом "Ритуал".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа