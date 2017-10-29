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Бойовики півроку не пускають ОБСЄ до селища на кордоні з РФ

Озброєні чоловіки на блокпосту зупинили патруль СММ
Бойовики з квітня 2017 року не пропускають патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до селища Сєдове Донецької області, що поблизу кордону з Росією.
Бойовики півроку не пускають ОБСЄ до селища на кордоні з РФ Фото: pravda.com.ua

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"Озброєні чоловіки на блокпосту в непідконтрольному урядові смт Сєдове (106 км на південь від Донецька) поблизу кордону з Російською Федерацією зупинили патруль СММ і відмовили спостерігачам у доступі СММ поінформувала про це Спільний центр з контролю і координації припинення вогню", – йдеться в повідомленні.

Також спостерігачі відзвітували, що не змогли проїхати дорогами другорядного значення, що проходять на південь від ділянки розведення в районі Золотого Луганської області через можливу наявність там мін і боєприпасів.

"Озброєні члени "ЛНР", які перебували на південній стороні ділянки розведення в районі Золотого, повідомили спостерігачам, що за попередню добу роботи з розмінування не проводилися. Спостерігачі вирішили, що продовжувати рух далі небезпечно", – звітує ОБСЄ.

Нагадаємо, співробітники моніторингової місії ОБСЄ зафіксували виїзд з території окупованої частини Донбасу до Росії автофургона з написом "Ритуал".

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29 10 2017 23:20
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