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Бойовики планують провокації з чисельними жертвами серед мирного населення, - розвідка

Не виключається можливість керованого приведення у дію вибухового пристрою
Командування російських окупаційних військ на Донбасі планує проведення провокацій з метою дискредитації керівництва України та сил АТО.
Бойовики планують провокації з чисельними жертвами серед мирного населення, - розвідка Фото: espreso.tv

На теперішній час підрозділом інженерно-саперної роти 4-ї окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) другого армійського корпусу ЗС РФ здійснюється підготовка протитанкових мін типу ТМ-62 до застосування шляхом дистанційного підриву.

Не виключається можливість керованого приведення у дію вибухового пристрою, ймовірно з чисельними жертвами серед мирного населення та подальшим звинуваченням у цьому розвідувально-диверсійної групи ЗСУ, - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці зазначили, що саме у смузі відповідальності 4-ї окремої мотострілецької бригади на ділянці автодороги Знам’янка-Пришиб (Слов’яносербський район) 23 квітня на протитанковій міні було підірвано автомобіль спецмісії ОБСЄ, в результаті чого один співробітник загинув (громадянин США).

Зазначимо, згідно повідомлення розвідки, командирам бойовиків на Донбасі заборонили звільняти військовослужбовців, у яких закінчився строк контракту.

Раніше повідомляли, що у Луганській області терористи 2-го армійського корпусу ЗС Росії напилися оковитої та кинули гранату в квартиру житлового будинку.

 
 

 

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07 05 2017 17:26
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