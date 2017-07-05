Бойовики планують провокації з чисельними жертвами серед мирного населення, - розвідка

Не виключається можливість керованого приведення у дію вибухового пристрою

Командування російських окупаційних військ на Донбасі планує проведення провокацій з метою дискредитації керівництва України та сил АТО.

На теперішній час підрозділом інженерно-саперної роти 4-ї окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) другого армійського корпусу ЗС РФ здійснюється підготовка протитанкових мін типу ТМ-62 до застосування шляхом дистанційного підриву.

Не виключається можливість керованого приведення у дію вибухового пристрою, ймовірно з чисельними жертвами серед мирного населення та подальшим звинуваченням у цьому розвідувально-диверсійної групи ЗСУ, - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці зазначили, що саме у смузі відповідальності 4-ї окремої мотострілецької бригади на ділянці автодороги Знам’янка-Пришиб (Слов’яносербський район) 23 квітня на протитанковій міні було підірвано автомобіль спецмісії ОБСЄ, в результаті чого один співробітник загинув (громадянин США).

Зазначимо, згідно повідомлення розвідки, командирам бойовиків на Донбасі заборонили звільняти військовослужбовців, у яких закінчився строк контракту.