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Бойовики почали відводити важке озброєння, - ЗМІ

Відведення відбуватиметься в дзеркальному порядку, одночасно з українською стороною
У "ДНР" заявили, що почали процес відведення важкої військової техніки від лінії зіткнення.
Бойовики почали відводити важке озброєння, - ЗМІ Фото: Reuters

Відведення озброєнь відбувається одночасно на кількох точках. Техніку відвозять в місця постійного зберігання, доступ до яких наданий ОБСЄ, - пише російський "Интерфакс".

Як повідомив "заступник командувача оперативного командування "ДНР" Едуард Басурін, відведення відбуватиметься в дзеркальному порядку, одночасно з українською стороною. Він також наголосив про відсутність порушень режиму припинення вогню з української сторони після 00.00 годин 20 лютого.

Зазначимо, що в штабі антитерористичної операції констатують зниження бойової активності на лінії розмежування.

Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 62 обстрілиукраїнських позицій з боку бойовиків, внаслідок чого загинув один військовослужбовець.

 

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20 02 2017 17:57
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