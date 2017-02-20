Бойовики почали відводити важке озброєння, - ЗМІ
Відведення озброєнь відбувається одночасно на кількох точках. Техніку відвозять в місця постійного зберігання, доступ до яких наданий ОБСЄ, - пише російський "Интерфакс".
Як повідомив "заступник командувача оперативного командування "ДНР" Едуард Басурін, відведення відбуватиметься в дзеркальному порядку, одночасно з українською стороною. Він також наголосив про відсутність порушень режиму припинення вогню з української сторони після 00.00 годин 20 лютого.
Зазначимо, що в штабі антитерористичної операції констатують зниження бойової активності на лінії розмежування.
Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 62 обстрілиукраїнських позицій з боку бойовиків, внаслідок чого загинув один військовослужбовець.
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