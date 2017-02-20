Бойовики почали відводити важке озброєння, - ЗМІ

Відведення відбуватиметься в дзеркальному порядку, одночасно з українською стороною

У "ДНР" заявили, що почали процес відведення важкої військової техніки від лінії зіткнення.

Відведення озброєнь відбувається одночасно на кількох точках. Техніку відвозять в місця постійного зберігання, доступ до яких наданий ОБСЄ, - пише російський "Интерфакс".

Як повідомив "заступник командувача оперативного командування "ДНР" Едуард Басурін, відведення відбуватиметься в дзеркальному порядку, одночасно з українською стороною. Він також наголосив про відсутність порушень режиму припинення вогню з української сторони після 00.00 годин 20 лютого.

Зазначимо, що в штабі антитерористичної операції констатують зниження бойової активності на лінії розмежування.