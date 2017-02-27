Бойовики погрожують захопити підприємства української юрисдикції, якщо не буде знято блокаду

Ватажки самопроголошених республік кажуть, що перебудують всі виробничі процеси і орієнтуватимуться на ринок Росії

Керівники так званих "Донецької та Луганської Народних Республіках" пообіцяли ввести зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати поставляти в Україну вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня.

Відповідну заяву зробили ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, повідомляє "112 Україна" з посиланням на інформресурс бойовиків.

"Ми змушені оголосити, що якщо до 0:00 середи (1 березня 2017 року) блокада не буде знята, то ми введемо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в "ДНР" і "ЛНР". Ми перестанемо постачати вугілля в Україну. Для поставок вугілля немає ні можливості, ні схеми оплати. Ми будемо перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн", - заявляють бойовики.

Нагадаємо, що командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Юрій Аллеров пояснив, чи будуть знімати блокаду Донбасу силою. Він зауважив, що Нацгвардія є поза політикою і буде діяти в межах закону, якщо треба.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обіцяв, що формально питання товарообміну з окупованою територією буде вирішено і пропонував свій перелік товарів для так званого "критичного імпорту".

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами. В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.

Напередодні учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг.

У суботу, 25 лютого учасники "блокади Донбасу" встановили перший блокпост на Маріупольському напрямку.