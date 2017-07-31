Бойовики понад дві годин обстрілювали села неподалік Маріуполя
Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.
За його словами, по цих двох населених пунктах ворог відкривав вогонь з легкого озброєння, однак обстріли тривали більше 2 годин кожна.
Лисенко розповів, що біля Маріуполя бойовики також провели епізодичні мінометні обстріли у Павлополі та Гнутовому.
Речник Міноборони повідомив, що усього 30 липня на маріупольському напрямку сталося 6 ворожих обстрілів.
За інформацією, що надав Лисенко, за минулу добу на донецькому напрямку бойовики порушили режим тиші 5 разів, на луганському – 15.
Нагадаємо, що за минулу добу четверо українських військовослужбовців зазнали поранень на Донбасі.
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