CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики ОРДО заявили про можливу відсутність зв'язку мобільного оператора Vodafone-Україна у непідконтрольній Україні Горлівці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики попередили, що у Горлівці не буде мобільного зв'язку
В окремих районах міста спостерігаються проблеми з електроживленням
Фото: gettyimages.com
На даний момент в окремих районах міста спостерігаються проблеми з електроживленням, заявили бойовики, інформують "Новости Донбасса" з посиланням на повідомлення "Мінзв'язку ДНР".
"З цієї причини можлива відсутність зв'язку українського оператора Vodafone на території даного населеного пункту", - йдеться у повідомленні.
Також, мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell готові до роботи в умовах воєнного стану. Оператори працюють у штатному режимі.
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25 12 2018 17:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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