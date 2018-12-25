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Бойовики попередили, що у Горлівці не буде мобільного зв'язку

В окремих районах міста спостерігаються проблеми з електроживленням
Бойовики ОРДО заявили про можливу відсутність зв'язку мобільного оператора Vodafone-Україна у непідконтрольній Україні Горлівці.
Бойовики попередили, що у Горлівці не буде мобільного зв Фото: gettyimages.com

На даний момент в окремих районах міста спостерігаються проблеми з електроживленням, заявили бойовики, інформують "Новости Донбасса" з посиланням на повідомлення "Мінзв'язку ДНР".

"З цієї причини можлива відсутність зв'язку українського оператора Vodafone на території даного населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

Також, мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell готові до роботи в умовах воєнного стану. Оператори працюють у штатному режимі.

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25 12 2018 17:23
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