Бойовики попередили, що у Горлівці не буде мобільного зв'язку

В окремих районах міста спостерігаються проблеми з електроживленням

Бойовики ОРДО заявили про можливу відсутність зв'язку мобільного оператора Vodafone-Україна у непідконтрольній Україні Горлівці.

На даний момент в окремих районах міста спостерігаються проблеми з електроживленням, заявили бойовики, інформують "Новости Донбасса" з посиланням на повідомлення "Мінзв'язку ДНР".

"З цієї причини можлива відсутність зв'язку українського оператора Vodafone на території даного населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

Також, мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell готові до роботи в умовах воєнного стану. Оператори працюють у штатному режимі.