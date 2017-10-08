Бойовики поранили українського сапера, який перевіряв дорогу перед приїздом ОБСЄ
"О 7:40 бойовики почали обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї і з залученням снайперів, під час якого отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який здійснював обстеження вказаної ділянки дороги на наявність вибухонебезпечних пристроїв. Слід зазначити, що роботи з розмінування проводилися за наявних гарантій безпеки з боку НЗФ ОРДО, які були офіційно передані російською стороною СЦКК", - повідомила прес-служба штабу АТО.
Українська сторона Спільного центру з контролю і координації також підтвердила інформацію про обстріл безпілотника місії ОБСЄ, який було запущено для з'ясування мінної небезпеки.
"Александр Хуг і співробітники СММ ОБСЄ так і не змогли проїхати до Маріуполя за запланованим маршрутом", - наголошено в повідомленні.
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