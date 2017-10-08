Бойовики поранили українського сапера, який перевіряв дорогу перед приїздом ОБСЄ

Місія ОБСЄ так і не змогла проїхати по ній

Уранці 10 серпня бойовики поранили українського сапера, який перевіряв дорогу між селом Пікуза (Комінтернове) і Маріуполь, де мав проїхати перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

"О 7:40 бойовики почали обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї і з залученням снайперів, під час якого отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який здійснював обстеження вказаної ділянки дороги на наявність вибухонебезпечних пристроїв. Слід зазначити, що роботи з розмінування проводилися за наявних гарантій безпеки з боку НЗФ ОРДО, які були офіційно передані російською стороною СЦКК", - повідомила прес-служба штабу АТО.

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації також підтвердила інформацію про обстріл безпілотника місії ОБСЄ, який було запущено для з'ясування мінної небезпеки.

"Александр Хуг і співробітники СММ ОБСЄ так і не змогли проїхати до Маріуполя за запланованим маршрутом", - наголошено в повідомленні.