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Бойовики поранили українського сапера, який перевіряв дорогу перед приїздом ОБСЄ

Місія ОБСЄ так і не змогла проїхати по ній
Уранці 10 серпня бойовики поранили українського сапера, який перевіряв дорогу між селом Пікуза (Комінтернове) і Маріуполь, де мав проїхати перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.
Бойовики поранили українського сапера, який перевіряв дорогу перед приїздом ОБСЄ Фото: прес-служба ОБСЄ

"О 7:40 бойовики почали обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї і з залученням снайперів, під час якого отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який здійснював обстеження вказаної ділянки дороги на наявність вибухонебезпечних пристроїв. Слід зазначити, що роботи з розмінування проводилися за наявних гарантій безпеки з боку НЗФ ОРДО, які були офіційно передані російською стороною СЦКК", - повідомила прес-служба штабу АТО.

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації також підтвердила інформацію про обстріл безпілотника місії ОБСЄ, який було запущено для з'ясування мінної небезпеки.

"Александр Хуг і співробітники СММ ОБСЄ так і не змогли проїхати до Маріуполя за запланованим маршрутом", - наголошено в повідомленні.

Раніше, у підконтрольному бойовикам ОРДО селі Пікузи обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
 
 
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10 08 2017 18:17
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