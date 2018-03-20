Бойовики порушили перемир'я на Донецькому напрямку

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, пише "Укрінформ".

На Донецькому напрямку попри відносне затишшя, було зафіксовано один прицільний ворожий обстріл: "Ввечері, близько 19:30, окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по оборонцях Новогригорівки. Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення один український військовослужбовець. Його доставлено до військового-мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний".

За словами Гуцуляка, українські військові, які зараз виконують бойові завдання в районі проведення операції стримування і відсічі російської збройної агресії, вогонь у відповідь не відкривали та продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня "всеохоплюючого перемир’я" та Мінських угод.

Речник МОУ зазначив, що ситуація в районі проведення операції перебуває під контролем наших військовослужбовців.

Нагадаємо, 19 березня агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму.