Бойовики порушили перемир'я на Донецькому напрямку
Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, пише "Укрінформ".
На Донецькому напрямку попри відносне затишшя, було зафіксовано один прицільний ворожий обстріл: "Ввечері, близько 19:30, окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по оборонцях Новогригорівки. Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення один український військовослужбовець. Його доставлено до військового-мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний".
За словами Гуцуляка, українські військові, які зараз виконують бойові завдання в районі проведення операції стримування і відсічі російської збройної агресії, вогонь у відповідь не відкривали та продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня "всеохоплюючого перемир’я" та Мінських угод.
Речник МОУ зазначив, що ситуація в районі проведення операції перебуває під контролем наших військовослужбовців.
Нагадаємо, 19 березня агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму.
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