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Бойовики порушили перемир'я на Донецькому напрямку

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Протягом минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ знову не спромоглися дотриматися "всеохоплюючого перемир’я" на лінії зіткнення.
Бойовики порушили перемир Фото: donbass.ua

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, пише "Укрінформ".

На Донецькому напрямку попри відносне затишшя, було зафіксовано один прицільний ворожий обстріл: "Ввечері, близько 19:30, окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по оборонцях Новогригорівки. Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення один український військовослужбовець. Його доставлено до військового-мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний".

За словами Гуцуляка, українські військові, які зараз виконують бойові завдання в районі проведення операції стримування і відсічі російської збройної агресії, вогонь у відповідь не відкривали та продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня "всеохоплюючого перемир’я" та Мінських угод.

Речник МОУ зазначив, що ситуація в районі проведення операції перебуває під контролем наших військовослужбовців.

Нагадаємо, 19 березня агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму.

 

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20 03 2018 15:52
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