Бойовики порушили "режим тиші", застосувавши "Гради", танки і міномети, - штаб

Знову обстріляні позиції в районі Авдіївки

Проросійські бойовики на Донбасі порушили "режим тиші", застосувавши на маріупольському напрямку "Гради", танки і міномети.

"Незважаючи на досягнуті домовленості про припинення вогню з 00:00 9 лютого, російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріл наших позицій вздовж всієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і забороненої мінськими домовленостями зброї", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На маріупольському напрямку були обстріляні позиції ЗСУ в районі Красногорівки з РСЗВ БМ-21 "Град", танків і 120 мм мінометів.

На донецькому напрямку обстріляні позиції в районі Авдіївки із застосуванням мінометів 120 і 82 мм калібру.

Нагадаємо, що доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Відзначимо, що за даними ОБСЄ в зоні АТО за останній тиждень загинули 8 мирних жителів, 30 осіб травмовано.