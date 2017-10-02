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Бойовики порушили "режим тиші", застосувавши "Гради", танки і міномети, - штаб

Знову обстріляні позиції в районі Авдіївки
Проросійські бойовики на Донбасі порушили "режим тиші", застосувавши на маріупольському напрямку "Гради", танки і міномети.
Бойовики порушили "режим тиші", застосувавши "Гради", танки і міномети, - штаб Фото: 24tv.ua

"Незважаючи на досягнуті домовленості про припинення вогню з 00:00 9 лютого, російсько-окупаційні війська протягом дня продовжують обстріл наших позицій вздовж всієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і забороненої мінськими домовленостями зброї", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На маріупольському напрямку були обстріляні позиції ЗСУ в районі Красногорівки з РСЗВ БМ-21 "Град", танків і 120 мм мінометів.

На донецькому напрямку обстріляні позиції в районі Авдіївки із застосуванням мінометів 120 і 82 мм калібру.

Нагадаємо, що доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Відзначимо, що за даними ОБСЄ в зоні АТО за останній тиждень загинули 8 мирних жителів, 30 осіб травмовано.

Раніше ОБСЄ звітували, що у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.

Зазначимо, що спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі.

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10 02 2017 17:36
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