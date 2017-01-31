Під Донецьком поранено терориста "Гіві", - ЗМІ
"Гіві поранений в боях в північній частині Донецька", - повідомляє "Остров" з посиланням на сепаратистський сайт так званого "Центру оперативної взаємодії".
Подробиці про поранення бойовика і їх тяжкості поки не повідомляються.
Нагадаємо, що бойовики зробили спробу штурму позицій українських військових в районі Авдіївки, під час яких було вбито заступника "Гіві".
Також проросійські бойовики на Донбасі ігнорують заклики до перемир'я та продовжують здійснювати обстріл Авдіївки.
Вночі 31 січня бойовики обстріляли околиці Авдіївки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".
Загалом у зоні АТО було зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє українських військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.
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