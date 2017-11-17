Бойовики продовжують не дотримуватися режиму припинення вогню

Від опівночі окупаційні війська чотири рази порушили перемир’я

Ситуація у районі АТО залишається напруженою. Попри зменшення кількості обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню немає.

"На різних ділянках лінії зіткнення російські найманці продовжують порушувати режим тиші та ведуть прицільні обстріли позицій сил АТО, у тому числі зі зброї забороненої Мінськими домовленостями", - інформує прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку 22 міни калібру 120-мм противник випустив по наших позиціях біля Залізного, ще 3 міни 82-го калібру – у районі Кримського. Ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу Троїцького.

На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв оборонців Павлополя.

Загалом, від опівночі окупаційні війська чотири рази порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО відповідали влучним вогнем.

Нагадаємо, що за минулу добу окупанти 22 рази порушили перемир’я, застосовуючи крупнокаліберну артилерію і міномети.