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Бойовики продовжують не дотримуватися режиму припинення вогню

Від опівночі окупаційні війська чотири рази порушили перемир’я
Ситуація у районі АТО залишається напруженою. Попри зменшення кількості обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню немає.
Бойовики продовжують не дотримуватися режиму припинення вогню Фото: unian.ua

"На різних ділянках лінії зіткнення російські найманці продовжують порушувати режим тиші та ведуть прицільні обстріли позицій сил АТО, у тому числі зі зброї забороненої Мінськими домовленостями", - інформує прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку 22 міни калібру 120-мм противник випустив по наших позиціях біля Залізного, ще 3 міни 82-го калібру – у районі Кримського. Ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу Троїцького.

На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв оборонців Павлополя.

Загалом, від опівночі окупаційні війська чотири рази порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО відповідали влучним вогнем.

Нагадаємо, що за минулу добу окупанти 22 рази порушили перемир’я, застосовуючи крупнокаліберну артилерію і міномети.

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17 11 2017 18:36
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