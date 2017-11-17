Бойовики продовжують не дотримуватися режиму припинення вогню
"На різних ділянках лінії зіткнення російські найманці продовжують порушувати режим тиші та ведуть прицільні обстріли позицій сил АТО, у тому числі зі зброї забороненої Мінськими домовленостями", - інформує прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку 22 міни калібру 120-мм противник випустив по наших позиціях біля Залізного, ще 3 міни 82-го калібру – у районі Кримського. Ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу Троїцького.
На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв оборонців Павлополя.
Загалом, від опівночі окупаційні війська чотири рази порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО відповідали влучним вогнем.
Нагадаємо, що за минулу добу окупанти 22 рази порушили перемир’я, застосовуючи крупнокаліберну артилерію і міномети.
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