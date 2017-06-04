Бойовики продовжують не дотримуватися "тиші", двоє військових ЗСУ поранені
"Провокаційні обстріли позицій сил АТО не припиняються. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму "Тиші" не дотримуються", - йдеться в повідомленні.
Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.
Найбільшу вогневу активність бойовики вели біля Маріуполя. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів сепаратисти вели вогонь по позиціях українських військ в районі Красногорівки. По опорних пунктах поблизу Павлопіля і Водяного терористи били з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Сили АТО в Мар'їнці бойовики обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького, Красногорівки і Водяного активно "працювали" снайпери бойовиків.
На Донецькому напрямку найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано під Авдіївкою. Тут сили АТО терористи неодноразово обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
По українських позиціях в районі Зайцевого і Пісків бойовики били з кулеметів і стрілецької зброї, також тут вогонь вели снайпери.
На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм були обстріляні українські позиції поблизу Сизого, а зі станкових протитанкових гранатометів бойовики вели вогонь по ЗСУ в Новоолександрівці.
"Провокаційні обстріли позицій сил АТО не припиняються. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму "Тиші" не дотримуються", - підкреслили в штабі.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних Сил України, п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.
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