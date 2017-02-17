Бойовики продовжують обстріл Авдіївки: один зі снарядів влучив у шкільну котельню

Ще один снаряд упав поруч із житловим будинком

У цей час триває обстріл прифронтової Авдіївки, один зі снарядів влучив у котельню місцевої школи.

"Московити продовжують обстрілювати Авдіївку. Один снаряд влучив у котельню ЗОШ №4. Загорівся газ із газопроводу. Комунальники, які виїхали на місце, вже перекрили трубу. Зараз снаряди лягають на околицях і по позиціях наших захисників ЗСУ", - написав у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"У приватному секторі Авдіївки один снаряд упав поруч із житловим будинком. На щастя, ніхто із мешканців не постраждав. Осколками пошкоджено вікна будинку і дах", - додав Жебрівський.

Нагадаємо, що сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстрілювати позиції українських військових в зоні АТО.