Бойовики продовжують обстріл Авдіївки: один зі снарядів влучив у шкільну котельню
"Московити продовжують обстрілювати Авдіївку. Один снаряд влучив у котельню ЗОШ №4. Загорівся газ із газопроводу. Комунальники, які виїхали на місце, вже перекрили трубу. Зараз снаряди лягають на околицях і по позиціях наших захисників ЗСУ", - написав у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
"У приватному секторі Авдіївки один снаряд упав поруч із житловим будинком. На щастя, ніхто із мешканців не постраждав. Осколками пошкоджено вікна будинку і дах", - додав Жебрівський.
Нагадаємо, що сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстрілювати позиції українських військових в зоні АТО.
Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що проросійські бойовики на Донбасі сьогодні знову обстріляли прифронтову Авдіївку.
Також сьогодні ситуація в зоні проведення АТО почала загострюватися, українські військові отримали дозвіл адекватно реагувати на провокації окупантів.
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