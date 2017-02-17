Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бойовики продовжують обстріл Авдіївки: один зі снарядів влучив у шкільну котельню

Ще один снаряд упав поруч із житловим будинком
У цей час триває обстріл прифронтової Авдіївки, один зі снарядів влучив у котельню місцевої школи.
Бойовики продовжують обстріл Авдіївки: один зі снарядів влучив у шкільну котельню Фото:facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Московити продовжують обстрілювати Авдіївку. Один снаряд влучив у котельню ЗОШ №4. Загорівся газ із газопроводу. Комунальники, які виїхали на місце, вже перекрили трубу. Зараз снаряди лягають на околицях і по позиціях наших захисників ЗСУ", - написав у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"У приватному секторі Авдіївки один снаряд упав поруч із житловим будинком. На щастя, ніхто із мешканців не постраждав. Осколками пошкоджено вікна будинку і дах", - додав Жебрівський.

Нагадаємо, що сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстрілювати позиції українських військових в зоні АТО.

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що проросійські бойовики на Донбасі сьогодні знову обстріляли прифронтову Авдіївку.

Також сьогодні ситуація в зоні проведення АТО почала загострюватися, українські військові отримали дозвіл адекватно реагувати на провокації окупантів.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2017 20:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat