Бойовики продовжують обстріли цивільних: біля Зайцевого загинули два мирних жителі
"Бойовики з "Градів" обстріляли Авдіївку. Обстріл стався близько 11:30. За попередніми даними, пошкоджено 18 будинків, розташованих у старій частині міста. Постраждалих серед мирних жителів немає", - написала речник поліції Донецької обл. Наталія Шиман на своїй сторінці у Facebook.
Також, за її словами, в постраждалому районі зараз працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з'ясовують, яка допомога потрібна людям.
Минулої доби на Донеччині загинуло двоє цивільних, що перебували на вулиці, коли міни бойовиків накрили житлові райони.
"Внаслідок агресивних дій бойовиків у Зайцевому загинули двоє цивільних, чоловік та жінка", - розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє "Укрінформ".
Крім Зайцевого, на Донецькому напрямку також зафіксовані активні бойові дії у Новгородському, Авдіївській промзоні, під Кам'янкою та у Донецькому аеропорту. Загалом за цим напрямком було здійснено 31 обстріл з боку бойовиків.
"Луганський напрямок - майже усі обстріли здійснювалися у Попаснянському напрямку. Бойовики порушували режим тиші здебільшого у темний час. На Луганському напрямку відбулося 9 обстрілів з боку бойовиків", - зазначив Мотузяник.
За даними Мотузяника, на Маріупольському напрямку минулої доби зафіксовано 41 випадок обстрілів з боку бойовиків, з них 18 випадків - з мінометного озброєння.
Нагадаємо, в зоні проведення АТО за минулу добу бойовики збільшили кількість обстрілів, в результаті чого, шість українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали бойові травми.
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