Бойовики продовжують обстріли цивільних: біля Зайцевого загинули два мирних жителі

Минулої доби на Донеччині загинуло двоє цивільних, що перебували на вулиці, коли міни бойовиків накрили житлові райони.

"Внаслідок агресивних дій бойовиків у Зайцевому загинули двоє цивільних, чоловік та жінка", - розповів речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє "Укрінформ".

Крім Зайцевого, на Донецькому напрямку також зафіксовані активні бойові дії у Новгородському, Авдіївській промзоні, під Кам'янкою та у Донецькому аеропорту. Загалом за цим напрямком було здійснено 31 обстріл з боку бойовиків.

"Луганський напрямок - майже усі обстріли здійснювалися у Попаснянському напрямку. Бойовики порушували режим тиші здебільшого у темний час. На Луганському напрямку відбулося 9 обстрілів з боку бойовиків", - зазначив Мотузяник.

За даними Мотузяника, на Маріупольському напрямку минулої доби зафіксовано 41 випадок обстрілів з боку бойовиків, з них 18 випадків - з мінометного озброєння.

Нагадаємо, в зоні проведення АТО за минулу добу бойовики збільшили кількість обстрілів, в результаті чого, шість українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали бойові травми.