Бойовики продовжують порушувати тишу: зафіксовано 18 обстрілів
"Попри домовленості щодо припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли українських позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів та забороненої Мінськими домовленостями зброї", - повідомляє прес-центр АТО.
"Так, на Маріупольському напрямку окупантами були обстріляні позиції Збройних Сил України зі 120 міліметрових мінометів", - йдеться у повідомленні.
На Донецькому напрямку противник активно застосовує гранатомети та бойові машини піхоти, додали у прес-центрі.
Як уточнив "Українській правді" речник прес-центру АТО Леонід Матюхін, станом на 14 годину бойовики вже здійснили 18 обстрілів.
Він також додав, що 120 міліметрові міномети бойовики використали в районі Водяного на Маріупольському напрямку і Невельського – Донецького.
Нагадаємо, що розвідка Міністерства оборони повідомляє, що окупанти продовжують маскувати важке озброєння на об'єктах цивільної інфраструктури в Донецькій області.
Відзначимо, що російсько-окупаційні війська порушують режим тиші, обстрілюючи позиції сил АТО з важкого озброєння. Загалом за минулу добу зафіксовано 72 обстріли. Одного українського військового поранено.
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