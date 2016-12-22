Бойовики продовжують вести активний обстріл позицій ЗСУ

Протягом четверга, 22 грудня, бойовики вже декілька разів намагалися захопити позиції сил АТО в районі Світлодарської дуги, де тривають обстріли.

"Наразі тривають активні бойові дії, продовжується потужний обстріл наших позицій", - розповів прес-офіцер підрозділу, який перебуває на позиціях в цьому районі, інформує "Українська правда".

"На сьогодні уже було декілька спроб бойовиків повернути собі позиції, які вони кинули, і на яких ми закріпилися. Все йде за стандартно схемою – спочатку вони накривають наші позиції важким калібром, а потім йде піхота", - розповів він.

У свою чергу прес-офіцер Спільного центру з контролю і координації припинення вогню Тарас Грень повідомив, що українська сторона протягом цього загострення на Світлодарській дузі намагається домогтися припинення вогню через російську сторону.

"В російській стороні СЦКК пройшла ротація, тому ефективність їхньої роботи сильно впала, однак ми весь час намагаємось добитися припинення вогню", - сказав він.

Як відомо, загострення на Світлодарській дузі в районі Луганського почалося у неділю. Бойовики розпочали наступ на позиції ЗСУ, були відкинуті, після чого сили АТО зайняли їхні позиції, які тримають досі.

Після цього бойовики неодноразово намагаються вбити сили АТО з цих позиці.

19 грудня вранці прес-центр штабу АТО повідомив, що за підсумками бою на Світлодарській дузі 18 грудня, українські військові, контратакуючи, просунулись вперед та зайняли нові позиції в районі Світлодарської дуги.

Нагадаємо, що на Світлодарзькій дузі ворог не припинив активних бойових дій. Відтак, у вівторок двоє українських військових загинули, четверо поранені, ще четверо контужені.

Варто додати, що один український боєць внаслідок боїв на Світлодарській дузі у неділю зник без вісти, на втрачених бойовиками позиціях були знайдені документи громадян Росії.

За даними розвідки, втрати терористів під час бойового зіткнення в районі Світлодарської дуги склали щонайменше 25 осіб вбитими та до 30 поранених.