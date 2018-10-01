Бойовики провели чотири прицільні обстріли позицій сил АТО, - штаб

Наші військовослужбовці були змушені придушувати вогневу активність загарбників із зброї незабороненої Мінськими домовленостями

Окупаційні угрупування на Донбасі продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілювати із заборонених Мінськими угодами мінометів оборонні укріплення Збройних Сил України.

На Луганському напрямку противник вдався до обстрілів позицій сил АТО у районі Світлодарської дуги. Зокрема, понад 30 мін калібру 120-мм та 82-мм ворог випустив по захисниках Новолуганського. Також довкола цього населеного пункту бойовики активно застосовували автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Неодноразово, за світлої пори доби, окупанти із 82-мм мінометів та кулеметів вели вогонь по оборонцях Луганського, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку ворог з гранатометів обстріляв опорні пункти українських воїнів неподалік Верхньоторецького.

Загалом, від початку доби, російсько-окупаційні війська провели 4 прицільні обстріли позицій сил АТО. У одному випадку наші військовослужбовці були змушені придушувати вогневу активність загарбників із зброї незабороненої Мінськими домовленостями.

Нагадаємо, що протягом минулої доби зафіксовано 3 обстріли бойовиками позицій сил АТО. В результаті вогню учасників незаконних збройних формувань (НВФ) жоден український солдат не загинув, проте поранення отримали двоє бійців.