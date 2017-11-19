Бойовики прицільно обстрілюють позицій ЗСУ із забороненої зброї, – штаб АТО

За інформацією штабу АТО, були задіяні навіть танки

Як повідомляє штаб АТО, від початку доби 19 листопада бойовики десять разів порушували перемир'я на Донбасі, використовували заборонену зброю і навіть танки.

"Оперативна обстановка у районі проведення АТО й надалі залишається складною. Російсько-окупаційні війська продовжували активно порушувати режим тиші та вели прицільні обстріли позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостям – були задіяні навіть танки", – повідомляють у прес-центрі АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку під Троїцьким упродовж майже двох годин бойовики вели вогонь по українських оборонцях із озброєння танка, БМП, 120-ти і 82-мм мінометів та гранатометів. Легке піхотне озброєння російські найманці застосували поблизу Зайцевого, Донця, Жовтого і Кримського.

На Донецькому напрямку з мінометів різних типів обстріляні оборонці Широкиного та Гнутового, а з гранатометів і стрілецької зброї – захисники Павлополя і Водяного. А у районі Камянки незаконні збройні формування випустили декілька мін калібру 120-мм.

"Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська10 разів порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО давали ворогу адекватну відповідь", – підсумували у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі поранення отримали четверо українських військових.