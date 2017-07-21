Бойовики п'ять разів порушили перемир'я, - штаб АТО
З опівночі і до 18 години бойовики 5 разів порушили перемир'я. Вогнем у відповідь наші військові змусили противника припинити обстріли, інформує прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському напрямку, близько опівночі, бандформування з мінометів різних калібрів били по українських захисниках у Водяному.
На Луганському напрямку ворожі вогневі провокації зафіксовані у районі селищ Донець та Кримське.
А майже о 2 ночі, внаслідок обстрілу наших позицій поблизу Новгородського, що на Донецькому напрямку, вогнепальне поранення отримав боєць сил АТО.
Варто додати, що денне затишшя нерідко бандформування використовують для підготовки нічних провокацій. У той же час, відзначимо, сили АТО перебувають у повній бойовій готовності до будь яких агресивних дій противника.
Нагадаємо, що в ніч на 20 липня в Пісках (Ясинуватський район Донецької області) в результаті п'яної сварки були поранені семеро військових.
Український Президент Петро Порошенко заявив, що за час російської агресії на Донбасі загинуло 11 тисяч українців.
Також Президент розповів, що телефонні переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок, 24 липня.
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