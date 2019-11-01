Бойовики п'ять разів порушили режиму припинення вогню

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, обліковано п'ять випадків порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

"Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне, Лебединське, двічі Гнутове на Маріупольському напрямку", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.