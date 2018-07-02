Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики різко збільшили кількість обстрілів у зоні АТО, четверо військових постраждали

У штабі також додали, що внаслідок обстрілів троє українських військових зазнали поранень
Протягом минулої доби терористи збільшили кількість обстрілів у зоні АТО: їх було зафіксовано 14.
Бойовики різко збільшили кількість обстрілів у зоні АТО, четверо військових постраждали Фото: EPA/UPG

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку біля Троїцького бойовики неодноразово вели вогонь зі 120 мм мінометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів. З протитанкового ракетного комплексу були обстріляні українські позиції поблизу Кримського, з гранатометів – в районі Катеринівки, а зі стрілецької зброї - неподалік Станиці Луганської. З мінометів калібру 120 і 82 мм бойовики вели вогонь неподалік Новозванівки, а поблизу Новоолександрівки стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети бойовики застосували біля Лебединського. З 82 мм міномету та піхотного озброєння терористи вели вогонь по українських опорних пунктах поблизу Павлополя, а з мінометів калібру 120 мм – у районі Широкиного. Неподалік Богданівки терористи стріляли з озброєння БМП, а біля Водяного – зі стрілецької зброї.

У штабі також додали, що внаслідок обстрілів троє українських військових зазнали поранень, ще один – отримав бойове травмування.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 лютого, бойовики 4 рази порушили перемир'я - ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2018 07:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.