Бойовики різко збільшили кількість обстрілів з важкого озброєння поблизу Авдіївки, - штаб

За день поранено одного українського військового

З початку доби російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських військ.

Обстріли сил АТО не припиняються, у тому числі з використанням важкого озброєння, повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку по опорних пунктах поруч Лебединського, Широкиного, Гнутового і Водяного ворог вів вогонь з мінометів та артилерійських систем калібру 122. По позиціях неподалік Талаківки і Чермалика з мінометів калібру 120, поруч Мар’їнки – з гранатометів різних систем.

На Донецькому напрямку поблизу Авдіївки у другій половині дня різко збільшилось кількість обстрілів з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120. Декілька снарядів попали в стару Авдіївку. По позиціях поруч Опитного ворог вів вогонь з мінометів калібру 82, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122, мінометів, БМП та СПГ.

На Луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з СПГ та ПТРК в районі Новозванівки, а зі стрілецької зброї поблизу Валуйського.

Внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець і ще один поранений.

Нагадаємо, що в зоні проведення АТО біля населеного пункту Лобачеве Луганській області загинули два українських військовослужбовців, ще четверо були поранені.