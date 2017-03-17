Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Бойовики різко збільшили кількість обстрілів з важкого озброєння поблизу Авдіївки, - штаб

За день поранено одного українського військового
З початку доби російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських військ.
Бойовики різко збільшили кількість обстрілів з важкого озброєння поблизу Авдіївки, - штаб Фото:112.ua

Обстріли сил АТО не припиняються, у тому числі з використанням важкого озброєння, повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку по опорних пунктах поруч Лебединського, Широкиного, Гнутового і Водяного ворог вів вогонь з мінометів та артилерійських систем калібру 122. По позиціях неподалік Талаківки і Чермалика з мінометів калібру 120, поруч Мар’їнки – з гранатометів різних систем.

На Донецькому напрямку поблизу Авдіївки у другій половині дня різко збільшилось кількість обстрілів з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120. Декілька снарядів попали в стару Авдіївку. По позиціях поруч Опитного ворог вів вогонь з мінометів калібру 82, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122, мінометів, БМП та СПГ.

На Луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з СПГ та ПТРК в районі Новозванівки, а зі стрілецької зброї поблизу Валуйського.

Внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець і ще один поранений.

Нагадаємо, що в зоні проведення АТО біля населеного пункту Лобачеве Луганській області загинули два українських військовослужбовців, ще четверо були поранені.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 03 2017 18:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.