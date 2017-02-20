Бойовики, розважаючись, підстрелили мирного жителя на Луганщині

Того ж дня невідомі особи у військовій формі обстріляли контрольно-перепускний пункт

У з’єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) ЗС РФ спостерігається збільшення кількості злочинів з використанням вогнепальної зброї.

"17 лютого ц.р. військовослужбовці 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ розважалися хаотичною стрільбою з вогнепальної зброї, у результаті чого було поранено цивільну особу. Ввечері цього ж дня в Голубовка (колишній Кіровськ) невідомі особи у військовій формі обстріляли контрольно-перепускний пункт цієї бригади та поранили сержанта Полежаєва Назара Андрійовича, 11.01.1992 р.н.", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донбасу збільшилася кількість злочинів, учинених військовослужбовцями Російської Федерації з використанням вогнепальної зброї.

Відзначимо, що головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що проросійським бойовикам на Донбасі обіцяють щомісячну винагороду за "службу" на передових позиціях та участь у зіткненнях із силами АТО.