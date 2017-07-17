Бойовики шість разів порушили перемир’я, - штаб

Водночас противник і надалі продовжує застосовувати озброєння, яке має бути відведене від лінії розмежування

У понеділок, 17 липня, день у зоні АТО характеризується зменшенням кількості провокативних обстрілів українських позицій.

Водночас противник і надалі продовжує застосовувати озброєння, яке має бути відведене від лінії розмежування, інформує прес-центр штабу АТО.

Так, близько опівночі, бойовики випустили по наших позиціях у Красногорівці, що на Маріупольському напрямку, 8 мін калібру 82 міліметри. В 14 та 16 годині злочинці знову били з мінометів калібру 120 та 82 міліметри по цьому селищу. Крім того, вночі бандити двічі вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по Павлополю.

На Луганському напрямку зі сторони Красного Лиману бойовики також застосовували міномет калібру 82 міліметри по українських позиціях у Трьохізбенці.

Загалом з початку доби незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир’я.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.