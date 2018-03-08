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За день бойовики шість разів порушили режим припинення вогню

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає
Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння.
За день бойовики шість разів порушили режим припинення вогню Фото: Андрій Попіль

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Лебединське та Павлопіль. Поряд із цим, окупанти обстріляли позиції біля Талаківки із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібром 82 мм", - передає прес-центр штабу ООС.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 2 серпня, незаконні збройні формування 28 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі один раз із важкого озброєння. У ході бойових дій четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

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03 08 2018 18:15
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