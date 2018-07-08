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Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ немає
Протягом поточної доби російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в тому числі один раз - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі Фото: ООС

Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Новозванівка, Опитне, Мар'їнка, Павлопіль і Лебединське, а в районі Новолуганського застосували 82 міліметровий міномет, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - відзначають в штабі.

Нагадаємо, 1 серпня на території військової частини в місті Лозова виявили тіло 23-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями. За підозрою у вбивстві 23-річного бійця батальйону "Донбас-Україна" Костянтина Козаковазатримали двох його товаришів по службі..

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07 08 2018 18:59
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