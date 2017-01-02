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Бойовики штурмують позиції ЗСУ в районі Авдіївки і б'ють із "Градів"

Атака провалилася. Ворог відступив
Бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град".
Бойовики штурмують позиції ЗСУ в районі Авдіївки і б Фото: 24tv.ua

"Сьогодні сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", артилерію калібру 152 міліметри, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Вночі окупанти здійснили спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив", - додали в повідомленні.

Також о 7 годині ранку російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму. Противника зупинено. Бій триває. Ситуація уточнюється.

Протягом останніх трьох днів бойовики десять разів намагалися штурмувати позиції українських військових у Авдіївці.

Зазначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 86 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Один український військовий загинув, дев'ять отримали поранення, ще дев'ять були травмовані.

Відтак, Україна ініціює відкрите засідання Ради Безпеки ООН стосовно ситуації в районі Авдіївки Донецької області.
 
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01 02 2017 09:23
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