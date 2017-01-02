Бойовики штурмують позиції ЗСУ в районі Авдіївки і б'ють із "Градів"
"Сьогодні сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", артилерію калібру 152 міліметри, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Вночі окупанти здійснили спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив", - додали в повідомленні.
Також о 7 годині ранку російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму. Противника зупинено. Бій триває. Ситуація уточнюється.
Протягом останніх трьох днів бойовики десять разів намагалися штурмувати позиції українських військових у Авдіївці.
Зазначимо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 86 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Один український військовий загинув, дев'ять отримали поранення, ще дев'ять були травмовані.
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