Бойовики штурмують позиції ЗСУ в районі Авдіївки і б'ють із "Градів" Атака провалилася. Ворог відступив

Бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град".

Фото: 24tv.ua

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