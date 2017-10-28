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Бойовики сім разів обстріляли позиції сил АТО, двоє українських військових поранені, – штаб

ЗСУ шість разів відкривали вогонь у відповідь на обстріли
Від опівночі штаб АТО зафіксував сім обстрілів позицій Збройних сил України, двоє військових отримали поранення.
Бойовики сім разів обстріляли позиції сил АТО, двоє українських військових поранені, – штаб Фото: АР

"З початку доби в районі проведення АТО основна активність російсько-окупаційних угруповань фіксувалася на Донецькому напрямку. Всього з півночі незаконні збройні формування 7 разів порушили перемир'я. У відповідь Збройні сили України 6 разів застосовували зброю на ураження", – повідомляють у штабі станом на 18:00.

На донецькому напрямку в ніч на суботу бойовики з протитанкового гранатомета і кулеметів обстріляли позиції ВСУ неподалік Зайцевого. Українські військові переважаючим вогнем змусили противника до тиші. Внаслідок цього протистояння двоє українських військовослужбовців отримали поранення. На тому ж напрямі вдень бойовики двічі били з піхотного озброєння по захисникам Авдіївки.

Озброєння БМП застосовувалося бойовиками на підступах до Пісків.

На приморському напрямку бойовики близько опівдня обстріляли зі стрілецької зброї опорний пункт сил АТО біля Павлополя.

На луганському напрямку під вогонь з озброєння БМП потрапили українські позиції неподалік Трьохізбенки.

Нагадаємо, двоє військовослужбовців Збройних сил України 27 жовтня отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі.

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28 10 2017 19:40
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