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Бойовики сім разів відкривали вогонь на Луганському напрямку, - штаб

Російське окупаційне командування розпочало процес поділу бойовиків за принципом "благонадійності"
День у зоні проведення АТО відзначився активізацією російсько-окупаційних угруповань на Луганському напрямку.
Бойовики сім разів відкривали вогонь на Луганському напрямку, - штаб Фото: ukrafoto.com

З початку доби лише на Луганському напрямку зафіксовано 7 випадків застосування ворогом зброї, інформує прес-центр штабу АТО.

Так, вночі, бойовики тричі обстрілювали наші позиції в районі Новозванівки з мінометів калібру 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, злочинці тричі били по українських укріпленнях неподалік Новоолександрівки, а на підступах до селища Новотошківське працював ворожий гранатомет.

Сьогодні на кожен обстріл ворога українські військові оперативно відповідали прицільним вогнем.

Варто додати, що на територіях, не підконтрольних українській владі, російське окупаційне командування розпочало процес поділу бойовиків за принципом "благонадійності".

"За нашою оперативною інформацією ватажки бандформувань складають списки осіб, які побували у полоні, мають судимість або родичів в Україні. У подальшому з цих осіб планується створення передових підрозділів, які фактично стануть "розхідним матеріалом". Окремі ж командири бойовиків за хабарі пропонують "підчистити" біографію злочинців", - йдеться в повідомленні штабу АТО.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 28 разів порушили перемир’я. Троє українських військових загинули, ще 8 отримали поранення, один – бойову травму.

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09 08 2017 18:40
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