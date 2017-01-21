Бойовики стріляли 21 раз, найбільше за напрямком до Маріуполя
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Більшість обстрілів бойовики зосередили на Маріупольському напрямку: використовуючи міномети, обстрілювали Водяне, з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по Лебединському, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному", – зазначили в штабі.
На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Зайцеве та Новгородське, на Луганському – з мінометів – Троїцьке, з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку та Новозванівку.
Нагадаємо, вранці 20-го січня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільний автобус в районі н. п. Оленівка, який знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області.
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