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Бойовики стріляли 21 раз, найбільше за напрямком до Маріуполя

Під обстріли також потрапили Зайцеве, Новгородське, Новоолександрівка та Новозванівка
21 обстріл зафіксовано з боку бойовиків сьогодні станом на 18:00.
Бойовики стріляли 21 раз, найбільше за напрямком до Маріуполя Фото: unian.ua

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Більшість обстрілів бойовики зосередили на Маріупольському напрямку: використовуючи міномети, обстрілювали Водяне, з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по Лебединському, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному", – зазначили в штабі.

На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Зайцеве та Новгородське, на Луганському – з мінометів – Троїцьке, з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку та Новозванівку.

Нагадаємо, вранці 20-го січня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільний автобус в районі н. п. Оленівка, який знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області.

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21 01 2017 20:02
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