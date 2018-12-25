Бойовики стріляли по Золотому і біля Авдіївки: одного українського військового поранено, - штаб Протягом поточної доби зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами

У вівторок бойовики на окупованому Донбасі порушили режим припинення вогню тричі, внаслідок обстрілів один військовослужбовець ООС зазнав поранень.

Фото: ООС

"Ворог здійснив обстріл позицій ООС з мінометів калібру 82 мм в районі н.п. Золоте-4 на Попаснянському напрямку. Опорні пункти сил ООС було обстріляно з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі н.п.Новотошківське на Луганському напрямку, а також поблизу Авдіївки на Донецькому напрямку", - повідомили у штабі ООС 25 грудня. Підрозділи ООС подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

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