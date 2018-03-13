Бойовики стріляли з мінометів і кулеметів: один боєць травмований, - штаб Зі стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників шахти Бутівка

Від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції бойовики здійснили три обстріли, один український військовий отримав травму.

Фото:unian

На луганському напрямку, по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети. На донецькому напрямку ворог застосував 82 мм міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по опорних пунктах сил АТО неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників шахти Бутівка. "Внаслідок ворожого вогню один український воїн отримав бойову травму. Його доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний", – йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО 13 березня. Нагадаємо, минулої доби двоє українських військовослужбовців зазнали поранень на Донбасі.



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