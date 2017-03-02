Бойовики стріляють з "Градів" з житлових кварталів Донецька, - Bellingcat
"Наведений масив інформації явно свідчить про те, що як мінімум 31 січня і 1 лютого 2017 року з району гіпермаркету "Ашан" в контрольованому сепаратистами Донецьку неодноразово здійснювалися пуски РСЗВ. Положення місць пуску в глибині території так званої "ДНР", а також напрямок вогню (Авдіївка) ясно вказує на те, яка сторона конфлікту відповідальна за ці атаки", - йдеться в доповіді слідчих, опублікованій 2 лютого.
"Одне з місць пусків знаходиться в 200 метрах на схід від гіпермаркету, і менш ніж в 500 метрах від школи і житлових будинків. Друге місце пуску безпосередньо примикає до траси, на відстані приблизно 600 метрів від промислової зони і на 1000 метрів від житлового кварталу. Деякі з атак здійснювалися вдень, коли по об'їзній дорозі рухалися цивільні автомобілі", - вважають слідчі.
Слідчі Bellingcat впевнені, що житлові квартали бойовики обрали спеціально, щоб піддати небезпезі життя мирних мешканців.
"З огляду на близькість обох місць пусків до розташованої в цій місцевості цивільної інфраструктурі, будь-яка українська контратака, покликана придушити вогонь РСЗВ, автоматично піддала б ризику життя цивільних осіб, які проживають в цьому районі. Для пусків напевно використовувалися реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", шасі яких дозволяють машинам пересуватися по бездоріжжю. Таким чином, цілком можна було використовувати інше місце пуску. Проте кількаразове використання місця пуску в 200 метрах на схід від гіпермаркету "Ашан" ясно вказує на те, що ця місцевість була вибрана спеціально, а життя цивільних осіб були навмисно піддані ризику", - наголошується в доповіді.
Як повідомляв iPress.ua, проросійські колаборанти на Донбасі обстріляли з "Градів" мобільні центри надання гуманітарної допомоги населенню в Авдіївці. Як повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець.
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