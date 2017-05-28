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Бойовики свідомо б'ють по життєво важливих об'єктах Красногорівки, - СЦКК

У СЦКК зазначили, що три дні тому проросійські бойовики також обстрілювали Красногорівську лікарню, місцевий аграрний технікум та житлові квартали
Бойовики ОРДО б’ють по життєво важливих об’єктах Красногорівки цілком свідомо та цілеспрямовано.
Бойовики свідомо б Фото: glavcom.ua

Боєприпаси ворога влучили у відділення неврології та швидкої допомоги Красногорівської районної лікарні, пробили дах місцевої школи №2 по вулиці Нахімова, пошкодили житлові будинки по вулицях Маяковського, Бєлінського та Грушевського. Троє жінок отримали легкі поранення, - йдеться в заяві української сторони СЦКК щодо обстрілу Красногорівки у неділю, інформує Українська правда.

У СЦКК зазначили, що три дні тому проросійські бойовики також обстрілювали Красногорівську лікарню, місцевий аграрний технікум та житлові квартали.

"В лікарні тільки встигли вставили вибиті стекла та відновили роботу по наданню медичної допомоги населенню, як трапився новий вогневий наліт. Черговий варварський обстріл тих самих кварталів населеного пункту підтверджує, що бандити б’ють по життєво важливим об’єктам Красногорівки цілком свідомо та цілеспрямовано, і що для них не існує ніяких законів гуманізму та правил ведення війни", - йдеться в заяві.

Як додали в СЦКК, подібні теракти НЗФ ОРДО проти мирного населення знову свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення.

Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.

Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу міста Красногорівка Донецької області становить вісім осіб.

Загалом, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті чого 8 українських військовослужбовців отримали поранення.

 

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28 05 2017 11:59
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