CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час виконання бойового завдання в зоні АТО (Луганська область) у результаті бойового зіткнення пропав безвісти офіцер Нацгвардії полковник Олександр Бойко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики так званої "ЛНР" взяли в полон полковника Нацгвардії
Коли саме зник Бойко, не повідомляють
Фото: regionews.ua
За непідтвердженими даними, офіцера утримує один із терористичних підрозділів ОРДЛО, повідомляє сайт Нацгвардії.
"Спроби вирішити питання обміну та передачі полковника Олександра Бойка на сьогодні не дали позитивних результатів. Командування Національної гвардії продовжує роботу в цьому напрямку. До заходів розшуку залучено представників громадських організацій", - сказано в повідомленні.
Коли саме зник Бойко, не повідомляють.
Нагадаємо, що кількість заручників, утримуваних незаконними збройними формуваннями на сході України, зросла до 126-ти за рахунок цивільних осіб.
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20 06 2017 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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