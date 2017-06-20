Бойовики так званої "ЛНР" взяли в полон полковника Нацгвардії

Коли саме зник Бойко, не повідомляють

Під час виконання бойового завдання в зоні АТО (Луганська область) у результаті бойового зіткнення пропав безвісти офіцер Нацгвардії полковник Олександр Бойко.

За непідтвердженими даними, офіцера утримує один із терористичних підрозділів ОРДЛО, повідомляє сайт Нацгвардії.

"Спроби вирішити питання обміну та передачі полковника Олександра Бойка на сьогодні не дали позитивних результатів. Командування Національної гвардії продовжує роботу в цьому напрямку. До заходів розшуку залучено представників громадських організацій", - сказано в повідомленні.

Коли саме зник Бойко, не повідомляють.

Нагадаємо, що кількість заручників, утримуваних незаконними збройними формуваннями на сході України, зросла до 126-ти за рахунок цивільних осіб.