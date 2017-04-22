Бойовики "Талібана" вбили 140 афганських солдатів під час нападу на військову базу
Десять талібів у військовій формі на військових автомобілях заїхали на територію містечка і відкрили вогонь по солдатах, які саме обідали або виходили з мечеті після молитви. Бойовики використовували ручні протитанкові гранатомети і гвинтівки, інформує Reuters.
Представник талібів пізніше заявив, що напад скоєно у відповідь на нещодавнє вбивство кількох високопоставлених керівників "Талібану" на півночі Афганістану.
Фото: EPA/UPG
Один з чиновників, з яким поспілкувалися журналісти агентства, сказав, що жертвами нападу стали не менш як 140 осіб. Інший зазначив, що убитих може бути більше.
Це найбільші жертви під час нападу на військову базу в Афганістані. Нападники вбиті.
Нагадаємо, що в середу, 8 березня, більше 30 осіб було вбито після того, як переодягнені в лікарів зловмисники увірвалися у найбільший військовий госпіталь в Кабулі.
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