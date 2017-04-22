Бойовики "Талібана" вбили 140 афганських солдатів під час нападу на військову базу

Бойовики "Талібана" в п'ятницю вбили щонайменше 140 афганських солдатів під час нападу на військову базу в місті Мазарі-Шаріф.

Десять талібів у військовій формі на військових автомобілях заїхали на територію містечка і відкрили вогонь по солдатах, які саме обідали або виходили з мечеті після молитви. Бойовики використовували ручні протитанкові гранатомети і гвинтівки, інформує Reuters.

Представник талібів пізніше заявив, що напад скоєно у відповідь на нещодавнє вбивство кількох високопоставлених керівників "Талібану" на півночі Афганістану.



Фото: EPA/UPG

Один з чиновників, з яким поспілкувалися журналісти агентства, сказав, що жертвами нападу стали не менш як 140 осіб. Інший зазначив, що убитих може бути більше.

Це найбільші жертви під час нападу на військову базу в Афганістані. Нападники вбиті.

Нагадаємо, що в середу, 8 березня, більше 30 осіб було вбито після того, як переодягнені в лікарів зловмисники увірвалися у найбільший військовий госпіталь в Кабулі.