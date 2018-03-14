Бойовики "Талібану" напали на пост військових в Афганістані, щонайменше 10 людей загинули

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад

На заході Афганістану у провінції Фарах бойовики атакували контрольно-пропускний пункт, загинули щонайменше 10 силовиків.

Член Ради провінції Фарах Абдул Самад Салехі заявив, що четверо з убитих під час нападу 14 березня працювали у розвідці, а шестеро інших — в поліції, - повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що під час серії нападів "Талібану" в провінції Фарах минулого тижня загинули щонайменше 38 силовиків, ще п’ятеро потрапили в полон і кілька були поранені.

Як відомо, радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив низку районів по всій країні в останні роки після того, як США і НАТО формально завершили бойову місію в кінці 2014 року.

Нагадаємо, увечері 8 березня бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" напали на чотири контрольні пости поліції та армії у провінції Тахар на півночі Афганістану.