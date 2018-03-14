Бойовики "Талібану" напали на пост військових в Афганістані, щонайменше 10 людей загинули
Член Ради провінції Фарах Абдул Самад Салехі заявив, що четверо з убитих під час нападу 14 березня працювали у розвідці, а шестеро інших — в поліції, - повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що під час серії нападів "Талібану" в провінції Фарах минулого тижня загинули щонайменше 38 силовиків, ще п’ятеро потрапили в полон і кілька були поранені.
Як відомо, радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив низку районів по всій країні в останні роки після того, як США і НАТО формально завершили бойову місію в кінці 2014 року.
Нагадаємо, увечері 8 березня бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" напали на чотири контрольні пости поліції та армії у провінції Тахар на півночі Афганістану.
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