Бойовики тричі порушили режим припинення вогню

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, обліковано три випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, інформує прес-центр штабу ООС.

"Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях українських військових в районі населеного пункту Жовте на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне та Павлопіль на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики два рази порушили режим припинення вогню.